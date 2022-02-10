У Миколаєві розвели мости

Десятого лютого в Миколаєві розвели Південнобузький, Інгульський та пішохідний понтонний мости. Акваторію Миколаївського суднобудівного заводу покинув корабель військо-морських сил України "Переяслав", який зайшов на ремонт 26 серпня 2021 року.
Об 11:00 розвели понтонний пішохідний міст.
Працівники підприємства "ЕЛУ автодоріг" виконують підготовчі роботи на Інгульському мості.
Відключають контактну мережу електротранспорту від живлення.
За словами речника комунального підприємства "ЕЛУ автодоріг" Дениса Барашковського, під час підготовки до виходу судна мостові бригади виконали комплекс підготовчих робіт: відкачали воду з понтонів пішохідного мосту, зробили прогін гідравлічної системи Інгульського мосту та перевірили механічну частину Південнобузького мосту.
Розведення Інгульського мосту розпочалося о 12:00. Переправу розвели вертикально, її рухома частина сягає 72 метрів.
Корабель вийшов з акваторії порту.
О 12:08 малий розвідувальний корабель пройшов Інгульський міст.
Корабель прямує до Південнобузького моста.
О 12:25 Інгульський міст звели.
О 12:30 рух транспорту Інгульським мостом відновили.
Це перше розведення мостів у 2022 році. За словами речника комунального підприємства "ЕЛУ автодоріг" Дениса Барашковського, у 2021 році мости Миколаєва розводили шість разів.
Що відомо
- "Переяслав" — малий розвідувальний корабель проєкту 1824Б. У 1991 році корабель включили до складу 112-ї бригади розвідувальних кораблів Чорноморського флоту, а 1995 року передали Військово-морським силам України та повернули до місця базування у військовий порт Очакова. У листопаді 2019 в ході операції по поверненню катерів, захоплених Росією під час подій у Керченській протоці, "Переяслав" відбуксирував малий броньований артилерійський катер "Нікополь" до акваторії порту "Очаків".