У Миколаєві розвели мости

Десятого лютого в Миколаєві розвели Південнобузький, Інгульський та пішохідний понтонний мости. Акваторію Миколаївського суднобудівного заводу покинув корабель військо-морських сил України "Переяслав", який зайшов на ремонт 26 серпня 2021 року.

Об 11:00 розвели понтонний пішохідний міст.

Фото: Дар'я Свистуха/Суспільне Миколаїв Розвели понтонний міст

Працівники підприємства "ЕЛУ автодоріг" виконують підготовчі роботи на Інгульському мості.

Фото: Дар'я Свистуха/Суспільне Миколаїв Підготовка Інгульського моста до розведення

Відключають контактну мережу електротранспорту від живлення.

Фото: Дар'я Свистуха/Суспільне Миколаїв Живлення електромережі відключають

За словами речника комунального підприємства "ЕЛУ автодоріг" Дениса Барашковського, під час підготовки до виходу судна мостові бригади виконали комплекс підготовчих робіт: відкачали воду з понтонів пішохідного мосту, зробили прогін гідравлічної системи Інгульського мосту та перевірили механічну частину Південнобузького мосту.

Розведення Інгульського мосту розпочалося о 12:00. Переправу розвели вертикально, її рухома частина сягає 72 метрів.

Корабель вийшов з акваторії порту.

Фото: Дар'я Свистуха/Суспільне Миколаїв Корабель наближається до Інгульського мосту

О 12:08 малий розвідувальний корабель пройшов Інгульський міст.

Корабель прямує до Південнобузького моста.

Фото: Дар'я Свистуха/Суспільне Миколаїв Корабель "Переяслав" прямує до Південнобузького моста

О 12:25 Інгульський міст звели.

Фото: Дар'я Свистуха/Суспільне Миколаїв Інгульський міст

О 12:30 рух транспорту Інгульським мостом відновили.

Це перше розведення мостів у 2022 році. За словами речника комунального підприємства "ЕЛУ автодоріг" Дениса Барашковського, у 2021 році мости Миколаєва розводили шість разів.

Що відомо

"Переяслав" — малий розвідувальний корабель проєкту 1824Б. У 1991 році корабель включили до складу 112-ї бригади розвідувальних кораблів Чорноморського флоту, а 1995 року передали Військово-морським силам України та повернули до місця базування у військовий порт Очакова. У листопаді 2019 в ході операції по поверненню катерів, захоплених Росією під час подій у Керченській протоці, "Переяслав" відбуксирував малий броньований артилерійський катер "Нікополь" до акваторії порту "Очаків".

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.