logo logo
На підтримку ФОПів у Вінниці відбувся автопробіг
Регіони

На підтримку ФОПів у Вінниці відбувся автопробіг

Ольга Федоренко
·
·
На підтримку ФОПів у Вінниці відбувся автопробіг Автоколона на підтримку ФОПів у Вінниці. Фото: Наталя Колодій, Суспільне

На підтримку ФОПів у Вінниці десятого лютого відбувся автопробіг. Автівки рухалися з вулиці Немирівське шосе в напрямку міста. Про це Суспільному розповіла кореспондентка з місця події.

У Вінниці пройшла автоколона на підтримку законопроєкту для ФОПівСуспільне Вінниця

Учасники акції вийшли на підтримку законопроєкту 5866-1 (про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощення ведення господарської діяльності, підвищення її прозорості та створення умов для розвитку малого бізнесу).

У Вінниці пройшла автоколона на підтримку законопроєкту для ФОПівСуспільне Вінниця

Деталі згодом...

Читайте також

  • "Де проживаєш – там голосуєш". На Вінниччині мешканці двох громад можуть змінити виборчу адресу
  • Вінницький суд розглянув апеляцію громадянина Молдови, що влаштував у місті дрифт-шоу
Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди