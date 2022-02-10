На підтримку ФОПів у Вінниці відбувся автопробіг

На підтримку ФОПів у Вінниці десятого лютого відбувся автопробіг. Автівки рухалися з вулиці Немирівське шосе в напрямку міста. Про це Суспільному розповіла кореспондентка з місця події.

Суспільне Вінниця

Учасники акції вийшли на підтримку законопроєкту 5866-1 (про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощення ведення господарської діяльності, підвищення її прозорості та створення умов для розвитку малого бізнесу).

Суспільне Вінниця

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