На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували 1 724 людини

9 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 724 людини. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 436.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 664 людей.

Pfizer-BioNTech – 548 людей,

CoronaVac – 66,

Moderna – 50,

AstraZeneca – 0,

Другою дозою імунізували 749 людей:

Pfizer-BioNTech – 610 людей,

Moderna – 78,

CoronaVac – 61,

AstraZeneca – 0,

Бустерною дозою імунізували 311 людей:

Pfizer-BioNTech – 278 людей,

Moderna – 29,

CoronaVac – 4.

Станом на 8 лютого в області першою дозою щепили 298 039 людей, що складає 33,12% населення області. Другою дозою імунізували 285 611 людей. Додатковою – 81, бустерною – 7 931.

Що відомо

Загалом в області виявили 142 901 випадок інфікування коронавірусом, 118 783 людей одужали, а 3 197 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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