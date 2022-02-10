На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували 1 724 людини

9 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 724 людини. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 436.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 664 людей.
- Pfizer-BioNTech – 548 людей,
- CoronaVac – 66,
- Moderna – 50,
- AstraZeneca – 0,
Другою дозою імунізували 749 людей:
- Pfizer-BioNTech – 610 людей,
- Moderna – 78,
- CoronaVac – 61,
- AstraZeneca – 0,
Бустерною дозою імунізували 311 людей:
- Pfizer-BioNTech – 278 людей,
- Moderna – 29,
- CoronaVac – 4.
Станом на 8 лютого в області першою дозою щепили 298 039 людей, що складає 33,12% населення області. Другою дозою імунізували 285 611 людей. Додатковою – 81, бустерною – 7 931.
Що відомо
- Загалом в області виявили 142 901 випадок інфікування коронавірусом, 118 783 людей одужали, а 3 197 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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