logo logo
На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували 1 724 людини
Регіони

На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували 1 724 людини

Наталія Спатарь
·
На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували 1 724 людини фото: Суспільне Буковина

9 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 724 людини. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 436.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 664 людей.

  • Pfizer-BioNTech – 548 людей,
  • CoronaVac – 66,
  • Moderna – 50,
  • AstraZeneca – 0,

Другою дозою імунізували 749 людей:

  • Pfizer-BioNTech – 610 людей,
  • Moderna – 78,
  • CoronaVac – 61,
  • AstraZeneca – 0,

Бустерною дозою імунізували 311 людей:

  • Pfizer-BioNTech – 278 людей,
  • Moderna – 29,
  • CoronaVac – 4.

Станом на 8 лютого в області першою дозою щепили 298 039 людей, що складає 33,12% населення області. Другою дозою імунізували 285 611 людей. Додатковою – 81, бустерною – 7 931.

Що відомо

  • Загалом в області виявили 142 901 випадок інфікування коронавірусом, 118 783 людей одужали, а 3 197 померли.
  • У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
  • У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

Читайте також

На Буковині дітей позапланово вакцинуватимуть від поліомієліту

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди