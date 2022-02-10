14-15 лютого в Сумах перевірятимуть систему оповіщення населення

14-15 лютого з 10:00 до 15:00 в Сумах перевірятимуть систему оповіщення населення. Таку інформацію надали в департаменті цивільного захисту населення Сумської ОДА.

У цей проміжок часу вибірково вмикатимуть сирени, сигнально-гучномовні пристрої та повідомлення на радіо. Цю перевірку проводитимуть з технічних причин, пояснив Суспільному Олександр Милаш — директор Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА. Чоловік також зазначив, що така перевірка буде тільки у Сумах. У інших містах області систему оповіщення будуть випробовувати у березні.