На Рівненщині за минулу добу, 9 лютого, лабораторно підтвердили 1 917 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб про ОДА зранку 10 лютого. Від ускладнень померли шестеро хворих.

Протягом доби зробили 3 647 ПЛР і 371 ІФА-дослідження та 1 151 швидкий тест. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного місяця до 93 років:

Рівненський район – 1488 (м. Рівне – 833);

Дубенський район – 209 (м. Дубно – 107);

Сарненський район – 90 (м. Сарни – 4);

Вараський район – 130 (м. Вараш – 90).

За добу одужали 1 735 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 135 922 людини (3 729 976 – в Україні).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2446 смертей від ускладнень хвороби (102 167 – в Україні). За минулу добу померли: 47-річний житель м. Дубровиця, 80-річний житель смт Млинів, 53-річна жителька с. Ільпибоки, 68-річний житель с. Верхівськ, 90-річна жителька с. Великий Стидин, 70-річний житель м. Рівне.

Станом на 9 лютого, за офіційними даними, в області є 22 458 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 49,3%, днем раніше вона становила 52%.

Добова динаміка COVID-підтверджень від початку місяця: 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977; 5 лютого – 1 291; 6 лютого – 1 142; 7 лютого – 1827; 8 лютого – 2 006; 9 лютого – 1 917.

В Україні за добу підтвердили 41 694 нові випадки COVID-19, 280 людей померли.

За даними РНБО, станом на 9 лютого кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 407 069 людей, це 35,63% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 405 667 людей, це 35,5%. Бустерну дозу отримали 11 045 людей.

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