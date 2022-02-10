Дистанційне навчання продовжили у школах Мукачівської громади до 21 лютого. Таке рішення прийняла комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 9 лютого, — повідомив Суспільному начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міськради Володимир Цифра.

За його словами, рішення прийняли у зв'язку зростанням захворюваності педагогічних працівників на COVID-19.

Онлайн навчання продовжили у школах, закладах позашкільної освіти та мистецьких школах Мукачівської міської територіальної громади.

Що відомо:

Навчання у школах на Закарпатті рекомендували перевести на дистанційну форму. Таке рішення прийняли 24 січня;

25 січня начальниця міського управління освіти Катерини Кришінець-Андялошій повідомила Суспільному, що необхідності переходити на дистанційне навчання не було;

Всі школи Ужгорода відправили на карантин з понеділка 24 січня.

Школи Мукачівської громади перейшли на дистанційне навчання з 1 лютого.

Як працюватимуть школи під час червоної зони на Закарпатті, вирішать 11 лютого.

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