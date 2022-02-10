Денісова розповіла історію незаконно ув’язненої в ОРДЛО Наталії Савченко

Майже п’ять років громадянка України Наталія Савченко, яка потребує термінового лікування, перебуває в ув’язненні на тимчасово окупованій території Луганщини. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Наталія - лікар-гінеколог, працювала в одному з медзакладів рідного Луганська. У серпні 2017 року представники окупаційної адміністрації забрали її з будинку, де проживала її онкохвора мама, і відвезли у невідомому напрямку. Через три місяці після затримання Наталії, мати померла, так і не дізнавшись, де донька", — розповіла Денісова.

За словами Денісової, з’ясувалося, що Наталію тримали у в’язниці так званого "МГБ ЛНР". У травні 2018 року жінку перевели в СІЗО Луганська. Її засудили до 12 років за так звану "державну зраду".

Людмила Денісова додала, що Наталія має хронічні проблеми з печінкою. У неї високий рівень білірубіну, що може свідчити про захворювання жовчовивідних шляхів, підшлункової залози та потребує постійного медичного нагляду і лікування. Через порушення серцевого ритму, вона повинна регулярно приймати медпрепарати.

Денісова зазначила, що вже в ув’язненні Наталія пережила ускладнений гіпертонічний криз. Жодна медична допомога у виправній колонії їй не надається.

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