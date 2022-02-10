Спортсменка Марина Анцибор бере участь в Олімпійських іграх-2022 в Пекіні у складі збірної України з лижних перегонів. На малій батьківщині, у Конотопі Сумської області, за неї вболівають тренери та родичі. Вони розповіли Суспільному, як спортсменка йшла до своєї мети – брати участь в Олімпіаді.

У дитинстві Марина була дуже домашньою дитиною, розповідає мама Марини, Ірина Анцибор. "Вона нікуди не ходила, вона була дуже домашня дитина, ні до кого не хотіла йти на жодні гуртки. А Тамара Михайлівна її вмовила. І вона як почала із 2 класу займатися лижами, більше ні на які вона гуртки не ходила, а тільки присвятила себе лижним гонкам", - говорить вона.

Фото - Тамари Паламарчук

Тамара Паламарчук та Олександр Радевич – перші тренери Марини Анцибор у Конотопі. Нині Тамара Паламарчук очолює Конотопську ДЮСШ. "Така, знаєте, маленька, біленька, в неї такі коси були маленькі. Вона була така шустренька-шустренька. Вона прийшла займатися до мене лижними гонками", - згадує вона.

"Марина була дуже наполеглива, добросовісна учениця. Коли вона вперше прийшла і ми з нею почали працювати, у неї мрія була – брати участь в Олімпійських іграх і бути найсильнішою", - говорить заслужений тренер України Олександр Радевич.

Для Марини Анцибор Олімпіада-2022 – четверта в її кар’єрі. Її батько Микола Анцибор переконаний, що ці досягнення - це результат сумлінної праці."Силу волі треба мати божевільну", - переконаний він.

Перед олімпійським роком було дуже важко знайти час, щоб побути в сімейному колі, розповідає чоловік Марини, Сергій Єсипенко. "Буває інколи, що в дорозі вони протягом доби або більше. Тому коли приїжджає, їй важко, а домашній борщик – те, що треба", - розповідає Сергій.

Їх син Олександр, якому у лютому має виповнитися 5 років, говорить, що теж "допомагає мамі готувати їсти".

НОК України

"Марина нічого ніколи не боялася, завжди собі ставила за мету і йшла до неї, не зупиняючись ніколи. Тому і сьогодні, мабуть, її мета, її ціль збувається", - говорить Тамара Паламарчук.

Родичі та спортсмени зібралися в Конотопі у день старту Олімпіади, щоб підтримати українських спортсменів. З Мариною Анцибор зв'язалися онлайн.

Вона розповіла, що перший старт в Пекіні дався їй важко. "Перший старт – завжди важко. Але його треба було пройти, позмагатися. Сподіваюся, що наступні гонки буде краще самопочуття і вище результати наші", - сказала вона.

Що відомо

5 лютого в скіатлоні Марина Анцибор фінішувала 56-ю. Це найкращий результат серед українських спортсменок.

10 лютого українські спортсменки Валентина Камінська, Марина Анцибор та Вікторія Олех беруть участь у гонці на 10 км класичним стилем в Олімпійських іграх-2022.

Офіційним транслятором змагань в Україні є Суспільне: пряма трансляція Олімпіади-2022 на телеканалі UA: Перший та сайті Суспільне Спорт.

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