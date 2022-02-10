Коронавірус на Миколаївщині: за добу виявили 957 нових випадків

Протягом доби 9 лютого на території Миколаївської області зареєстрували 957 нових випадків коронавірусної хвороби. Це на 138 випадків більше ніж виявили напередодні. Від наслідків коронавірусу померли сім людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 473, в Южноукраїнську ― 125, у Первомайську ― 72, в Очакові ― 21, у Вознесенську ― чотири. На території інших громад Миколаївщини підтвердили 262 нових випадки коронавірусної хвороби. Протягом доби захворіли 90 дітей до 18-ти років.

Від початку пандемії всього у Миколаївській області на коронавірус захворіли 131 178 людей.

Протягом минулої доби одужали 314 людей. Загалом на Миколаївщині від COVID-19 одужали 116 275 людей

За добу 9 лютого медики зареєстрували сім летальних випадків, викликаних перебігом коронавірусної хвороби.

"Серед померлих із Миколаєва три людини, з Первомайська одна людина, на інших адміністративних територіях області троє померлих. За віковими категоріями померлі належать до таких вікових груп: 50-59 років ― одна людина, 60-69 років ― одна людини, 70-79 років ― три людини, 80-89 років ― дві людини", ― сказала Злата Ємєльянова.

Станом на 10 лютого на стаціонарному лікуванні перебувають 1 092 пацієнти, хворі на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 176 хворих, із них 26 вакциновані хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 42,69 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 3 918 нових випадків коронавірусної хвороби та чотири смерті від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 1 373 нових випадків за добу та померли від наслідків COVID-19 чотири людини.

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