На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1 384 осіб

У 1 384 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за добу. Від коронавірусу померли 13 жителів області. Одужання підтвердили у 752 осіб. Медики провели 2 336 досліджень методом ПЛР.

Про це повідомили на сторінці ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (129 осіб):Борсуківська сільська ОТГ – 4, Великодедеркальська сільська ОТГ – 2, Вишнівецька селищна ОТГ – 32, Кременецька міська ОТГ – 50, Лановецька міська ОТГ – 23, Лопушненська сільська ОТГ – 1, Почаївська міська ОТГ – 4, Шумська міська ОТГ – 13;

Тернопільський район (864 особи):Байковецька сільська ОТГ – 23, Бережанська міська ОТГ – 67, Білецька сільська ОТГ – 6, Великоберезовицька селищна ОТГ – 90, Великобірківська селищна ОТГ – 22, Великогаївська сільська ОТГ – 32, Залозецька селищна ОТГ – 19, Збаразька міська ОТГ – 53, Зборівська міська ОТГ – 16, Золотниківська сільська ОТГ – 10, Іванівська сільська ОТГ – 15, Козівська селищна ОТГ – 47, Козлівська селищна ОТГ – 10, Купчинецька сільська ОТГ – 2, Микулинецька селищна ОТГ – 15, Нараївська сільська ОТГ – 6, Озернянська сільська ОТГ – 5, Підволочиська селищна ОТГ – 19, Підгаєцька міська ОТГ – 24, Підгороднянська сільська ОТГ – 3, Саранчуківська сільська ОТГ –2, Скалатська міська ОТГ – 3, Скориківська сільська ОТГ – 1, Теребовлянська міська ОТГ – 46, Тернопільська міська ОТГ – 328;

Чортківський район (391 особа):Білобожницька сільська ОТГ – 2, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1, Борщівська міська ОТГ – 30, Бучацька міська ОТГ – 25, Васильковецька сільська ОТГ – 16, Гримайлівська селищна ОТГ – 9, Гусятинська селищна ОТГ – 31, Заводська селищна ОТГ – 14, Заліщицька міська ОТГ – 39, Золотопотіцька селищна ОТГ – 12, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 4, Колиндянська сільська ОТГ – 1, Копичинецька міська ОТГ – 36, Коропецька селищна ОТГ – 11, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 5, Монастириська міська ОТГ – 16, Нагірянська сільська ОТГ – 11, Скала-Подільська селищна ОТГ – 10, Товстенська селищна ОТГ – 11, Трибухівська сільська ОТГ – 5, Хоростківська міська ОТГ – 5, Чортківська міська ОТГ – 97.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 138 713 осіб, з них 112 176 вже видужали та 2 311 людей померли.

Що відомо