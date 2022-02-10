На Вінниччині за добу підтвердили 1001 випадок коронавірусу

На Вінниччині за добу коронавірус лабораторно підтвердили у 1001 випадках. Це на 1 більше, аніж напередодні. Одужали 794 пацієнти, 9 людей померли. Такі дані МОЗ України станом на ранок 10 лютого.

Від початку пандемії коронавірус в області виявили у 142 101 мешканця. З них одужали 116 289 людей. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, помер 3 411 пацієнтів.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 912 вінничан (всього 600 873 людини). Другою дозою імунізувалися 1068 мешканці області (всього 566 707). Бустерною дозою вакцинувалися 1167 людей (всього 22 702), а додатковою (всього 224 вінничани).

Протягом 9 лютого в Україні виявили 41 694 підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей — 3486, медпрацівників — 1101), а 280 людей від хвороби померли. Крім того, 4 128 людей були ушпиталені, а 16 628 людей одужали від COVID-19.

Що відомо