1523 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

9 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 523 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 41 694 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 9 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 69 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2303 (+24);
- Гадяцький – 1896 (+28);
- Гадяч – 2853 (+25);
- Глобинський – 3490 (+71);
- Горішні Плавні – 8546 (+126);
- Гребінківський – 1799 (+28);
- Диканський – 2144 (+83);
- Зіньківський – 3340 (+45);
- Карлівський – 3397 (+18);
- Кобеляцький – 2959 (+4);
- Козельщинський – 1951 (+19);
- Котелевський – 2340 (+1);
- Кременчук – 20860 (+230);
- Кременчуцький – 2970 (+24);
- Лохвицький – 4011 (+25);
- Лубенський – 1983 (+23);
- Лубни – 6691 (+43);
- Машівський – 1571 (+10);
- Миргород – 5262 (+64);
- Миргородський – 2217 (+22);
- Новосанжарський – 2377 (+3);
- Оржицький – 1501 (+9);
- Пирятинський – 2811 (+19);
- Полтава – 54265 (+388);
- Полтавський – 8415 (+72);
- Решетилівський – 2129 (+29);
- Семенівський – 1647 (+48);
- Хорольський – 2802 (+18);
- Чорнухинський – 708 (+5)
- Чутівський – 1792 (+10)
- Шишацький – 2264 (+9)
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 163 294 людини. Одужали за увесь час 143 731 людей, а летальних випадків — 4 029 (11 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 15 534 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19