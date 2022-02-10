1523 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

9 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 523 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 41 694 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 9 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 69 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2303 (+24);

Гадяцький – 1896 (+28);

Гадяч – 2853 (+25);

Глобинський – 3490 (+71);

Горішні Плавні – 8546 (+126);

Гребінківський – 1799 (+28);

Диканський – 2144 (+83);

Зіньківський – 3340 (+45);

Карлівський – 3397 (+18);

Кобеляцький – 2959 (+4);

Козельщинський – 1951 (+19);

Котелевський – 2340 (+1);

Кременчук – 20860 (+230);

Кременчуцький – 2970 (+24);

Лохвицький – 4011 (+25);

Лубенський – 1983 (+23);

Лубни – 6691 (+43);

Машівський – 1571 (+10);

Миргород – 5262 (+64);

Миргородський – 2217 (+22);

Новосанжарський – 2377 (+3);

Оржицький – 1501 (+9);

Пирятинський – 2811 (+19);

Полтава – 54265 (+388);

Полтавський – 8415 (+72);

Решетилівський – 2129 (+29);

Семенівський – 1647 (+48);

Хорольський – 2802 (+18);

Чорнухинський – 708 (+5)

Чутівський – 1792 (+10)

Шишацький – 2264 (+9)

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 163 294 людини. Одужали за увесь час 143 731 людей, а летальних випадків — 4 029 (11 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 15 534 жителів регіону.

Що відомо: