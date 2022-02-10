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1523 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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1523 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Катерина Зозуля
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1523 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: pexels.com

9 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 523 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 41 694 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 9 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 69 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2303 (+24);
  • Гадяцький – 1896 (+28);
  • Гадяч – 2853 (+25);
  • Глобинський – 3490 (+71);
  • Горішні Плавні – 8546 (+126);
  • Гребінківський – 1799 (+28);
  • Диканський – 2144 (+83);
  • Зіньківський – 3340 (+45);
  • Карлівський – 3397 (+18);
  • Кобеляцький – 2959 (+4);
  • Козельщинський – 1951 (+19);
  • Котелевський – 2340 (+1);
  • Кременчук – 20860 (+230);
  • Кременчуцький – 2970 (+24);
  • Лохвицький – 4011 (+25);
  • Лубенський – 1983 (+23);
  • Лубни – 6691 (+43);
  • Машівський – 1571 (+10);
  • Миргород – 5262 (+64);
  • Миргородський – 2217 (+22);
  • Новосанжарський – 2377 (+3);
  • Оржицький – 1501 (+9);
  • Пирятинський – 2811 (+19);
  • Полтава – 54265 (+388);
  • Полтавський – 8415 (+72);
  • Решетилівський – 2129 (+29);
  • Семенівський – 1647 (+48);
  • Хорольський – 2802 (+18);
  • Чорнухинський – 708 (+5)
  • Чутівський – 1792 (+10)
  • Шишацький – 2264 (+9)

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 163 294 людини. Одужали за увесь час 143 731 людей, а летальних випадків — 4 029 (11 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 15 534 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
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