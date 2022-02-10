Упродовж 9 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 1 441 новий випадок COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 542 жителів Івано-Франківського, 446 — Коломийського, 212 — Калуського, 136 — Надвірнянського, 91 — Косівського та 14 жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 медпрацівники зареєстрували у 174 700 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 9 лютого медики зафіксували 20 летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 363 людини.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 632 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 138 174 жителі області.

За добу 9 лютого в Україні медики виявили 41 694 нові випадки COVID-19.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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