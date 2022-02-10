Поліцейські розшукують 16-річну дівчину з Івано-Франківська

Прикарпатські поліцейські шукають 16-річну жительку Івано-Франківська, яка 9 лютого приблизно о 8:30 вийшла з дому і досі не повернулася. Про це на Facebook-сторінці Нацполіції області.

Анастасія Кримська — 2005 року народження, живе в Івано-Франківську. Прикмети дівчини: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, коротке чорне волосся, блакитні очі.

Анастасія була одягнена в чорну зимову куртку, кепку чорного кольору з надписом, чорне худі, спортивні штани персикового кольору, світлі кросівки.

Якщо ви знаєте про місце перебування підлітка, поліцейські просять негайно телефонувати на лінію "102" або інформувати відділ ювенальної превенції в Івано-Франківській області за телефонами: 0342 79-03-23, 096 327 70 24.

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