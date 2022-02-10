Поліцейські розшукують 16-річну дівчину з Івано-Франківська

Прикарпатські поліцейські шукають 16-річну жительку Івано-Франківська, яка 9 лютого приблизно о 8:30 вийшла з дому і досі не повернулася. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Нацполіції області.
Анастасія Кримська — 2005 року народження, живе в Івано-Франківську. Прикмети дівчини: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, коротке чорне волосся, блакитні очі.
Анастасія була одягнена в чорну зимову куртку, кепку чорного кольору з надписом, чорне худі, спортивні штани персикового кольору, світлі кросівки.
Якщо ви знаєте про місце перебування підлітка, поліцейські просять негайно телефонувати на лінію "102" або інформувати відділ ювенальної превенції в Івано-Франківській області за телефонами: 0342 79-03-23, 096 327 70 24.
Читайте також
- На Івано-Франківщині поліцейські розшукали матір, яка зникла з 4-річною дитиною
- Поліцейські знайшли 15-річну іванофранківку, яку розшукували понад добу. Вона була в гостях у подруги
- Не повернувся додому. Прикарпатські поліцейські розшукують іванофранківця
- Стало відомо про стан 16-річної франківки, яку розшукували понад добу
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!