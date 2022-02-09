Смартфон за вакцинацію. Що про ініціативу Зеленського думають пенсіонери Донбасу

Смартфон та пільговий тариф на мобільний інтернет пообіцяв Володимир Зеленський для людей, віком від 60-ти років. Впровадити таку програму анонсував навесні цього року, за умови, що охочі скористатися послугою мають бути вакциновані. Думки пенсіонерів та експертів, щодо такого впровадження — у матеріалі Суспільного.

Як повідомив президент України, всі охочі вакциновані українці старше 60-ти років отримають безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф. Таку програму він анонсував 8-го лютого на форумі з презентації нових електронних послуг "Дія.Саміт".

Про ініціативу президента жителька Сєвєродонецька пані Валентина, каже, почула по телебаченню. За її словами, повний курс вакцинації пройшла 4 місяці тому. А у квітні, їй виповниться 72. Жінка говорить, смартфон би від президента отримала.

"Оцінюю її позитивно, тому що користування телефонами необхідне для встановлення тієї ж програми "Дія", додатків банку, потрібна віртуальна карта. Це дуже зручно, і це дуже допоможе людям користуватися тими новими програмами та новими послугами, які у них будуть. Все це, звичайно, буде вимагати якихось навичок від пенсіонерів, але можливо їхні діти навчать або може курс пройдуть", — розповіла пенсіонерка Валентина Горєлкіна.

У Краматорську, щодо анонсованих безкоштовних смартфонів, пенсіонери мають різні думки.

"Ставлюся позитивно, може комусь допомогти. Я за", — каже пенсіонерка Ірина.

А от за словами пенсіонерки Любові Гайдейчук, їй смартфон не потрібен: "Навіщо нам той смартфон. Невже вся радість в тому смартфоні. Він нам не потрібен. Проживемо і з простеньким телефоном".

Пенсіонерка Тетяна Соколенко розповіла Суспільному, що вже вакцинована два рази. У неї є смартфон з додатком Дія та Приват-24. "Я думаю — це піар", — говорить жінка про ініціативу президента.

Із десятьох людей, опитаних журналістами Суспільного — семеро вже мають та користуються смартфонами.

Щодо впровадження такої програми свою думку Суспільному розповів голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

"Далеко не всі люди похило віку готові психологічно працювати зі смартфонами. По селах є питання якісного інтернет-зв'язку. Там просто може не бути зв’язку. І що вони будуть робити з цими смартфонами? Крім того, закупка цих смартфонів за бюджетний кошт точно обернеться величезним корупційним скандалом", — каже Кушнірук.

Запустити програму з отримання смартфонів пенсіонерами президент пообіцяв навесні. Чи реально це? Свою думку висловив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

"Я думаю, що ресурси на це можна буде знайти, бо йдеться лише про громадян визначеного віку, лише про вакцинованих, і лише тих, хто фактично звернеться. Насправді це може бути хорошою ідеєю для того, щоб бюджет міг економити на наданні державних послуг. Ми можемо побачити на прикладі з нашого досвіду, як споживачів інших послуг, наприклад банківських, комунікаційних. Компанії, які надають послуги, намагаються нас всіляко перевести на дистанційно-цифрове обслуговування, аби не тримати великі кол-центри, не тримати великі офіси, які вимагають великих затрат на персонал", — зазначив Вишлінський.

Для програми наразі пропонують декілька варіантів назв, як то "Бабуся Фон", "Е-Дідусь" та "Е-Смартфон".

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Що відомо

Diia Summit — це презентація Міністерства цифрової трансформації України, на якому відомство представило результати впровадження проєкту "держава у смартфоні" та нові можливості додатку "Дія".

Раніше Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення громадських опитувань через додаток "Дія". Такі опитування не прирівнюватимуться до референдумів чи виборів і матимуть лише консультативний характер.

У додатку "Дія" з 8 лютого з’явилася можливість змінити прописку онлайн, повідомив президент Володимир Зеленський під час заходу Diia Summit 2022.

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