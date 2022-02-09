У середмісті Херсона сталася пожежа

9 лютого близько 17 години у середмісті Херсона загорілося гаражне приміщення площею 100 кв.м. Пожежу ліквідували за півтори години.

Про це йдеться на сторінці обласної рятувальної служби у Facebook.

Фото: ДСНС України в Херсонській області/Facebook

Пожежа сталась на розі вулиць Робоча та Олександрівська. Горіли покрівля та речі у приміщенні. На місці події працювали 31 рятувальник та 6 одиниць техніки.

Фото: ДСНС України в Херсонській області/Facebook

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