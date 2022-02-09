У середмісті Херсона сталася пожежа

9 лютого близько 17 години у середмісті Херсона загорілося гаражне приміщення площею 100 кв.м. Пожежу ліквідували за півтори години.
Про це йдеться на сторінці обласної рятувальної служби у Facebook.
Фото: ДСНС України в Херсонській області/Facebook
Пожежа сталась на розі вулиць Робоча та Олександрівська. Горіли покрівля та речі у приміщенні. На місці події працювали 31 рятувальник та 6 одиниць техніки.
Фото: ДСНС України в Херсонській області/Facebook
Читайте також:
- На Херсонщині сталась пожежа у житловому будинку
- На Херсонщині двох дітей врятували з-під криги: хлопчик у лікарні, дівчинка — вдома
- На Херсонщині рятувальники двічі за добу допомогли медикам швидкої
Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон
Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber