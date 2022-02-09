Бурштинську ТЕС очолив Вадим Сімаков: що відомо про нового керівника

9 лютого Вадима Сімакова призначили керівником Бурштинської ТЕС. Про це повідомили на Facebook-сторінці підприємства.
У дописі інформують, що Вадим Сімаков — досвідчений енергетик, працює у галузі енергетики понад 25 років.
"Пройшов шлях від машиніста-обхідника котельного та турбінного обладнання до керівника департаменту з операційних покращень Луганської ТЕС. Пізніше керував департаментом з операційних покращень ДТЕК Енерго, працював головним інженером на Ладижинській ТЕС", — йдеться на Facebook-сторінці ДТЕК Бурштинська ТЕС.
До призначення на Бурштинську ТЕС Вадим Сімаков очолював департамент з управління експлуатацією та ремонтом обладнання ДТЕК Енерго.
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