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Бурштинську ТЕС очолив Вадим Сімаков: що відомо про нового керівника
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Бурштинську ТЕС очолив Вадим Сімаков: що відомо про нового керівника

Наталія Димніч
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Бурштинську ТЕС очолив Вадим Сімаков: що відомо про нового керівника Фото: Facebook/ДТЕК Бурштинська ТЕС

9 лютого Вадима Сімакова призначили керівником Бурштинської ТЕС. Про це повідомили на Facebook-сторінці підприємства.

У дописі інформують, що Вадим Сімаков — досвідчений енергетик, працює у галузі енергетики понад 25 років.

"Пройшов шлях від машиніста-обхідника котельного та турбінного обладнання до керівника департаменту з операційних покращень Луганської ТЕС. Пізніше керував департаментом з операційних покращень ДТЕК Енерго, працював головним інженером на Ладижинській ТЕС", — йдеться на Facebook-сторінці ДТЕК Бурштинська ТЕС.

До призначення на Бурштинську ТЕС Вадим Сімаков очолював департамент з управління експлуатацією та ремонтом обладнання ДТЕК Енерго.

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