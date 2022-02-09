Засідання Волноваського суду по справі про відтермінування виконання вироку через вагітність щодо поліцейської Юлії Малихіної перенесли на 16-те лютого. На засідання не прийшли підсудна та її адвокат, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Суспільне Донбас Волноваський районний суд

Засідання у Волноваському суді почалося о 13:30. Доньки загиблої Лариса Переварюха та Тетяна Дудка, з перших хвилин розгляду, попросили замінити прокурора через недовіру йому.

"Спочатку він займав позицію не сторону нашу, потерпілих, а сторону засудженої. Він вимагав для неї п’ять років умовного строку. Хоча справедливо було б щоб вона понесла покарання за тяжкий злочин", — наголосила донька загиблої Тетяна Дудка.

Прокурор Олександр Чумбаш з клопотанням сестер не погодився. За його словами, для відведення немає правових підстав.

"Покарання було суворішим за те що я вважав доцільним застосувати, але для цього й існує судова гілка влади, яка приймає відповідні рішення. А саме питання чи задовольняти таке клопотання, чи ні я залишаю на розсуд суду", — повідомив Олександр Чумбаш.

Для прийняття рішення суд оголосив перерву на 15 хвилин. Після, суддя Тетяна Безрук, не задовольнила клопотання потерпілих.

Доньки загиблої попросили суддю перенести засідання та продовжити розгляд справи, коли до суду з’являться підозрювана Малихіна та її адвокат. Суд переніс розгляд справи на 16-го лютого 13:30.

Що відомо

ДТП сталася 23 вересня 2018 року у Волновасі. Авто патрульних на пішохідному переході збило жінку. За кермом була 21-річна поліцейська Юлія Малихіна (наразі її прізвище Марченко). 25 вересня, через добу після ДТП, травмована жінка померла у лікарні. 18 грудня 2021 року Волноваський суд ухвалив рішення позбавити Малихіну волі строком на три роки. Під варту засуджену не взяли.

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