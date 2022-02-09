Прокуратура відкрила кримінальне провадження відносно працівників Нацполіції, які оприлюднили відео стрілянини на "Південмаші". Про це 9 лютого на засіданні комісії Верховної ради з питань правоохоронної діяльності повідомив заступник генерального прокурора Максим Якубовський.

"Це була наша ініціатива, окремо зареєстровано кримінальне провадження за статтею 387. Я дякую голові Нацполіції за те, що одразу нам виділили фахівців підрозділу внутрішньої безпеки. Хто конкретно оприлюднив — встановимо, я сподіваюсь, в результаті розслідування", - сказав заступник генпрокурора.

У Нацполіції озвучену інформацію не прокоментували. Також не підтвердили інформацію щодо внутрішнього розслідування стосовно оприлюднення відео допиту Артемія Рябчука одразу після затримання.

Суспільне наразі готує інформаційний запит до начальника головного управління Нацполіції в області Анатолія Щадила. Відповідь оприлюднимо в ефірі та на сайті Суспільного.

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