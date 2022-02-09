Представники потерпілих у кримінальних справах пов'язаних з пожежею у Запорізькій обласній інфекційній лікарні клопотатимуть, аби відокремлені справи завідувача господарської частини медичного закладу Ігоря Носова та ексдиректора Володимира Шинкаренка об’єднали в єдиний судовий процес.

Заявити про це планують вже у п’ятницю 11 лютого, коли розглядатиметься справа колишнього директора лікарні, розповів Суспільному адвокат Роман Хмарський, представник родини Захарових:

"Враховуючи те, що не було одночасно в зоні досудового слідства обох підозрюваних. Тобто вони зайшли до суду, як дві різні кримінальні справи, розподілені комп’ютерною системою на різних суддів. І тепер прокурору було б логічно поставити питання про роз’єднання цих справ вже у суді", — сказав Роман Хмарський.

Фото: Суспільне Запоріжжя Роман Хмарський

Сьогодні, 9 лютого, в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя мало відбутися перше, підготовче, засідання, щодо кримінальної справи Ігоря Носова, але його перенесли на 10 березня. Причина — через хворобу до суду не з’явився обвинувачений. Представники позивачів вимагали пояснення, чому обвинувачений не з’явився до суду.

"Як повідомили адвокати підозрюваного, причина такої неявки — це його хвороба і перебування на стаціонарному лікуванні. Але на жаль, документи, які б це підтверджували, надані суду не були", — прокоментувала адвокатка Олена Дємєнєва, яка представляє Антоніну та Сергія Гліву.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олена Дємєнєва

Адвокатка Ігоря Носова Вікторія Мацалаєва відмовилася коментувати Суспільному позицію підзахисного щодо його обвинувачення. Сьогодні будь-які коментарі вона вважає передчасними. Колишній головний лікар інфекційної лікарні Володимир Шинкаренко прокоментував Суспільному телефоном, що вважає висновки слідства відносно себе упередженими. Судове засідання по справі Володимира Шинкаренка призначено на 11 лютого.

Як раніше повідомляло Суспільне, торік в ніч з 3-го на 4-те лютого в одному з відділень Запорізької обласної лікарні сталася пожежа, під час котрої загинуло четверо людей — три пацієнти та лікарка-анестезіолог.

Вже 4-го лютого відносно директора медзакладу Володимира Шинкаренка та завідувача господарської частини Ігоря Носова було відкрите кримінальне провадження. Із Шинкаренком депутати обласної ради достроково розірвали контракт. Підозру йому вручили 10-го листопада, коли завершились слідчі дії та з’явились висновки експертиз.

Цьогоріч 10 січня прокуратура скерувала матеріали справи щодо обох керівників до суду. Їх звинувачують за статтями 270 та 272 Кримінального Кодексу України, повідомив Суспільному адвокат Роман Хмарський.

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