"Об'єднуємо жінок, які прагнуть успіху": у Сумах діє Спільнота ділових жінок

Як бути успішною? Про це говорили учасниці зустрічі Спільноти ділових жінок, яка відбулася в Сумах 8 лютого. До спільноти входять кілька сотень жінок, які займаються бізнесом або працюють в інших сферах.

Раніше Юлія Аношенко працювала сімейним лікарем, потім захопилася професійним доглядом за шкірою, вивчилася на косметолога. Згодом захоплення переросло у професію - зараз у Юлії свій салон краси.

"Успіх для мене – це та гармонія у моєму житті, коли мені вдається реалізувати себе в професії, зберегти при цьому родину, насолоджуватися плодами своєї професії, і щоб залишався час для свого здоров’я, друзів, дітей", - говорить вона і додає, що більшу частину свого часу витрачає на навчання.

Її товаришка по спільноті Ірина Совенко понад 14 років навчає здоровому способу життя і правильному харчуванню.

"Сама ідея народилася, коли я потрапила у декрет з третьою дитиною, я побачила, що сьогодні треба знати більше про здоров’я дитяче. Почала спочатку вивчати цю тему для себе, а потім почала дивитися, де які проходять курси, семінари, щоб навчатися. Знайшла наставників, лікарів, які допомогли мені засвоїти ази правильного харчування, здорового способу життя, і далі я вже зрозуміла, що у 35 років життя тільки починається", - розповіла Ірина.

Людмила Уманська працювала в торгівлі, у 24 роки очолила магазин, але час вимагав подальшого розвитку. Сьогодні вона - власниця ресторанів домашньої кухні. За час пандемії їх поменшало вдвічі, але жінка впевнена, що все стабілізується. Бути впевненою і розвиватися далі допомагає спілкування з такими ж діловими жінками, - говорить пані Людмила.

"Я себе тут знайшла, мені цього дуже не вистачало, мені тут подобається. Для мене це нові знайомства, якісь ідеї, проєкти, я живу цим", - розповіла вона.

Спільнота ділових жінок об’єднує жінок, які хочуть змінити життя на краще, - розповідає її співзасновниця Тетяна Гончаренко. Вона доктор економічних наук, очолює коледж та є депутаткою обласної ради.

"І навчаємося одна в одної, і розвиваємо цей проєкт, і допомагаємо подругам стати більш успішними. Якщо я економіст, я допомагаю подругам з економічної точки зору, з маркетингу, якщо хтось у нас нутриціолог – допомагає нам правильно харчуватись, яку нам воду пити, які нам вітаміни вживати, якщо є терапевт в нашій спільноті – вона допомагає нам, як вберегтися від COVID, як покращити імунітет", - розповіла вона.

Співзасновниця Лариса Іванкова говорить, що спільнота ділових жінок існує 3 роки. Вони зустрічаються щомісяця, аби поділитися досвідом і дізнатися щось нове про те, як підвищити якість свого життя і стати успішнішою в кар’єрі.

"Ми об’єднуємо жінок, які хочуть розвиватися, які прагнуть успіху. Ми цінні одне для одного тим, що ми створюємо підтримуюче середовище, а ще у нас є гарні експерти в кожній галузі, і ми ділимося одне з одним своїми знаннями, своїми вміннями, навичками, інформацією. Ми корисні одна одній", - переконана вона.

За підтримки сумчанок подібні клуби з’явилися в Ромнах, Охтирці та Шостці.

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