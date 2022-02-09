Каратисти із Луганщини вибороли медалі Кубка України

35 медалей Кубка України, з них 15 золотих нагород, здобули вихованці секції з карате-до Сватівської міської дитячо-юнацької спортшколи.

Змагання відбувались 6 лютого у Києві на базі Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. В них взяли участь представники семи клубів із чотирьох областей. Збірну Луганщини представляли спортсмени зі Сватового, Старобільська та Сєвєродонецька.

"Золото" та "бронзу" до загальної скарбниці команди поклав 18-річний студент інституту фізкультури Артем Пожаров. Розповідає – найважчим його суперником виявився земляк із Луганщини.

"Учень організатора змагань, із Сєвєродонецька, зі мною вийшов у фіналі. Я йому програв тому, що спортсмен був рівнем, звісно, вище мене", - розповів вихованець секції з карате-до Артем Пожаров.

Сватівська каратистка Аміна Ситник привезла з Києва одну медаль - золоту.

"Суперники були у мене переважно з Києва, а в особистому "Куміте" я програла, трішки не дістала. Треба буде більше тренуватись, щоб вигравати", - розповіла вихованка секції з карате-до Аміна Ситник.

З 25-тьох вихованців секції з карате-до, говорить тренер, 21 виборов нагороди.

"Сватове виграло друге загальнокомандне місце, взяли кубок. По індивідуальному і командному залікам відділення годзю-рю карате Сватівської ДЮСШ здобуло на цьому Кубку України 15 золотих, 15 срібних і 5 бронзових медалей", - розповів тренер секції з карате-до Сватівської міської дитячо-юнацької спортивної школи Олександр Батраков.

У дистанційному режимі, до скасування карантинних обмежень, сватівські каратисти готуються до чергового Всеукраїнського турніру, який відбудеться наприкінці березня у Львові. Потому у травні планують взяти участь у чемпіонаті України в Одесі, де хочуть здобути ліцензії до національної збірної на першість Світу в Італії.