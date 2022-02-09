У Маріуполі за тиждень вакцинували понад 100 дітей від поліомієліту

За перший за тиждень кампанії з вакцинації від поліомієліту у Маріуполі вакцинували 117 дітей.
Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
Вакцинальна кампанія розпочалась 1 лютого, протягом неї щеплення від поліомієліту отримають діти віком від 6 місяців до 6 років, які з різних причин пропустили вакцинацію.
За інформацією пресслужби, на сьогодні Маріуполь отримав 1 650 доз інактивованої вакцини французького виробництва.
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За інформацією пресслужби Донецької облдержадміністрації, на Донеччині від поліомієліту вакциновано 81,3% дітей віком від 6 місяців до 6 років.
"Найнижчий рівень охоплення щепленнями проти поліомієліту дітей до 6 років, які мешкають у Краматорському районі – 77,0%, у Маріупольському районі – 80,4%. Надзвичайно низьке охоплення щепленнями проти поліомієліту дітей 2021 року народження 43,3%, дітей 2020 року народження – 67,9%, дітей 2019 року народження – 83,0%", – йдеться у повідомленні.
Загалом на Донеччині планують вакцинувати 6 117 дітей. Найбільша кількість таких проживає у Краматорському районі – 2311 дітей та Маріупольському районі – 2241.
Що відомо
- 24 січня у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Через відмову батьків його не щепили. У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.
- Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, викликає параліч. Хвороба може призвести до смерті. Поліовірус поширюється від людини до людини, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.
- 24 січня Міністерство охорони здоров’я повідомило про проведення кампанії зі щеплення від поліомієліту дітей до 6 років, які не були вакциновані вчасно. Станом на 1 листопада 73,3 % дітей в Україні отримали щеплення проти поліомієліту.
- В межах першого етапу в Україні планують вакцинувати майже 140 тисяч дітей, які не отримали взагалі щеплення проти поліомієліту або отримала його з порушенням календаря щеплень.