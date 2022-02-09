У Маріуполі за тиждень вакцинували понад 100 дітей від поліомієліту

За перший за тиждень кампанії з вакцинації від поліомієліту у Маріуполі вакцинували 117 дітей.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

Вакцинальна кампанія розпочалась 1 лютого, протягом неї щеплення від поліомієліту отримають діти віком від 6 місяців до 6 років, які з різних причин пропустили вакцинацію.

За інформацією пресслужби, на сьогодні Маріуполь отримав 1 650 доз інактивованої вакцини французького виробництва.

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За інформацією пресслужби Донецької облдержадміністрації, на Донеччині від поліомієліту вакциновано 81,3% дітей віком від 6 місяців до 6 років.

"Найнижчий рівень охоплення щепленнями проти поліомієліту дітей до 6 років, які мешкають у Краматорському районі – 77,0%, у Маріупольському районі – 80,4%. Надзвичайно низьке охоплення щепленнями проти поліомієліту дітей 2021 року народження 43,3%, дітей 2020 року народження – 67,9%, дітей 2019 року народження – 83,0%", – йдеться у повідомленні.

Загалом на Донеччині планують вакцинувати 6 117 дітей. Найбільша кількість таких проживає у Краматорському районі – 2311 дітей та Маріупольському районі – 2241.

Що відомо

24 січня у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Через відмову батьків його не щепили. У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, викликає параліч. Хвороба може призвести до смерті. Поліовірус поширюється від людини до людини, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.

24 січня Міністерство охорони здоров’я повідомило про проведення кампанії зі щеплення від поліомієліту дітей до 6 років, які не були вакциновані вчасно. Станом на 1 листопада 73,3 % дітей в Україні отримали щеплення проти поліомієліту.

В межах першого етапу в Україні планують вакцинувати майже 140 тисяч дітей, які не отримали взагалі щеплення проти поліомієліту або отримала його з порушенням календаря щеплень.

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