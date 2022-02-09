У Кропивницькому, за тиждень після закриття, відновили роботу центру вакцинації в медичному університеті. 9 лютого за шість годин там вакцинували 30 людей. Суспільне дізнавалось, чому центр не працював і якими вакцинами там можна щепитись.

Медична сестра Людмила Закарчемна показала, що отримали 102 дози вакцини від Pfizer, 40 доз CoronaVac і 20 доз Moderna: ”AstraZeneca коплять тільки в поліклініці, нам не видавали”.

Суспільне Кропивницький

Зі слів медсестри, з 9 лютого не чекають, аби зібралась необхідна кількість людей для відкриття флакону шестидозної вакцини від Pfizer чи десятидозної Moderna. Щеплять усіх, хто просить: ”Щоб люди не чекали. Нам дали таку команду”.

Черг немає

19-річний студент Денис Осика зробив перше щеплення від коронавірусу: ”Для того, щоб виїхати за кордон”.

78-річна пенсіонерка Галина Овчаренко друге щеплення робить через півтора місяця після першого. Чекала, поки з’явиться CoronaVac: ”Щоб не захворіти. Страшно через ускладнення. Не заради телефону і не заради тисячі. Роблю, щоб бути здоровою”.

За словами лікарки Наталії Пустовойт, черги 9 лютого не було. Більшість містян приходили отримати другу дозу: ”Немає ажіотажу. Можливо, це пов’язано з тим, що була перерва у постачанні CoronaVac. І не працював якийсь період центр вакцинації”.

Чому центр вакцинації не працював

Центр закрили на тиждень, бо хворіли лікарі – пояснила начальниця міського управління охорони здоров’я Оксана Макарук. З її слів, після Нового року щодня знижується активність населення щодо вакцинації від коронавірусу: ”Не розумію з чим це пов’язано. Вакцини були постійно, безперебійно. Був і Pfizer, є Moderna, є CoronaVac”.

За інформацією Оксани Макарук, на 9 лютого двома дозами вакцинували половину жителів Кропивницького.

Що відомо

Крім центру вакцинації в медуніверситеті, щепитися від коронавірусу можна в центрах вакцинації в приміщенні міської ради, торговельному центрі "Епіцентр" та пунктах щеплення у поліклініках Кропивницького.

На Кіровоградщині за добу від коронавірусу померли п'ятеро людей. Серед них 31-річний чоловік.

Більше 40% жителів Кіровоградщини щепились двома дозами від коронавірусу.

У Кропивницькому 3 лютого припинили роботу два центри вакцинації – в торговому центрі "Велмарт" та в приміщенні Донецького медичного університету. Причини – низька кількість охочих вакцинуватися та збільшення кількості хворих медиків.

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!