У Хмельницькому отримали житло учасники АТО/ООС

Власне житло сьогодні, 9 лютого, отримали учасники АТО/ООС з Хмельницького. Про це Суспільному розповів заступник завідуючого обороно-мобілізаційного відділу Хмельницької тергромади Ігор Олійник. За його словами, ордери і ключі від власних квартир у новому будинку вручили бійцям сил спеціальних операцій.

Ордери і ключі від квартир спецпризначенцям, учасникам бойових дій на сході України вручили у приміщенні міської ради міський голова Хмельницького Олександр Симчишин та голова обласної ради Віолета Лабазюк.

"Це вже втретє ми разом з обласною радою для хмельничан вручаємо ордери і ключі на власне житло. Ми два рази вручали по дві квартири, і сьогодні ми маємо найбільшу кількість – чотири", - каже міський голова. За його словами, квартири хмельничани отримали в новому будинку в мікрорайоні Озерна.

Вручення ордеру на власне житло, каже спецпризначенець Тарас, стало сюрпризом: "Це дуже не очікувано було для мене. В мене є дружина, дитина, якій три рочки було недавно. І сьогоднішній дзвінок прийти в міську раду є дуже неочікуваним. І зараз не сильно віриться, що отримав власне житло. Я в черзі в міській раді вже доволі давно, десь з 2014 року. В мене дружина навіть не знає про те, що я отримав житло. Тому поїду, подивлюся, потім зателефоную їй".

До цього часу, каже Тарас, його сім’я мешкали в орендованій квартирі: "Це буде надійний тил для того, щоб можна було виконувати завдання і не думати, що хтось може тебе виселити".

На сьогодні у Хмельницькому зареєстровано біля 5000 тисяч учасників бойових дій, з них близько 900 стоять на черзі на поліпшення житлових умов, каже заступник завідуючого обороно-мобілізаційного відділу міської ради Ігор Олійник.

"Це однокімнатні квартири, але вони є досить великі - 45-50 квадратів. В місті Хмельницькому працюють дві програми для поліпшення житлових умов : перша – це в нас є по повному фінансуванню, йде фінансування від громади 100 відсотків, а інша програма – це 50 на 50, де сплачує і учасник бойових дій сплачує, і місто. За різними програмами близько 220 людей отримали житло", - каже Ігор Олійник.

За його словами, в Хмельницькому у 2022 році взяли гроші з міського бюджету на придбання житла учасникам бойових дій на сході: "В нас на наших дві програми по співфінансуванню, по повному фінансуванню заплановано біля шести мільйонів гривень. Ми в межах цих сум зможемо надавати житло".

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