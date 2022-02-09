Двом вінницьким спортсменам призначили президентську стипендію

Дев'ятого лютого Кабмін призначив президентську стипеднію дев'ятнадцятьом спорстменам України, які займаються олімпійськими видами спорту, та їхнім тренера. Про це повідомляють на сайті Уряду.

Із Вінниччини стипендію отримають чемпіон світу з веслування, срібний призер чемпіонату Європи Дмитро Даниленко та його тренер Володимир Джига.

Спортсмен отримає стипендію у розмірі 13 прожиткових мінімумів, а тренер — у розмірі 3,5 (прожитковий мінімум з 1 січня 2022 року — 5481 грн, з 1 липня — 5651 грн, а з 1 грудня — 6805 грн).

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