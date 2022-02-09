Полтавська «Ворскла» поступилася полякам у товариській грі

Футболісти «Ворскли» зіграли перший товариський матч на тренувальних зборах у Туреччині. Команда з Полтави поступилась польській команді. Про це стало відомо з трансляції матчу.

Полтавська «Ворскла» не змогла переграти команду «Лодзь» із Польщі, яка нині перебуває у середині турнірної таблиці Першої Ліги Польщі. Суперники перемогли із мінімальним рахунком 0:1. Єдиний гол на 29-й хвилині забив Матеуш Ковальчик.

У складі полтавської команди на футбольному полі вперше з’явилися новачки клубу – це Андрій Бацула, Богдан Ващук та Джоко Зайков.

Наступний товариський матч футболісти «Ворскли» зіграють 12 лютого проти «Атирау» із Казахстану.

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