В Ужгороді збудують новий дитячий садок. Скільки триватиме будівництво

Дитячий садок планують побудувати в Ужгороді на вулиці Загорській. Його будівництво коштуватиме понад 44 млн грн, — розповів Суспільному начальник управління інформаційної діяльності Закарпатської ОДА Роман Молдавчук.

За його словами, у двоповерховій будівлі облаштують кімнати для ясельних, дошкільних, інклюзивних груп, харчоблок та басейн, а зовні розташують фізкультурні та групові майданчики. Садочок займатиме площу 1,18 га.

Закарпатська ОДА

"Садочок на 250 місць. Розташований він буде на вулиці Загорській. 10% коштів на будівництво виділять з бюджету громади міста Ужгород і 90% — з державного бюджету", — сказав Роман Молдавчук.

За його словами, будувати його будуть з 2022 до 2023 року. "У 2023 році його мають здати в експлуатацію. В садочку буде 13 груп, розрахований він на 250 місць. В ньому буде близько 100 робочих місць", — додав Роман Молдавчук.

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