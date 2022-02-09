У Миколаєві на автомобіль місцевого жителя невідомі прикріпили муляж гранати

У Миколаєві 9 лютого на автомобіль місцевого жителя невідомі прикріпили муляж гранати. Про інцидент чоловік повідомив до поліції.
Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції у Миколаївській області Інна Парфенова.
"9 лютого, близько 13:45, до поліції звернувся 36-річний місцевий житель із повідомленням про те, що на дверях його автомобіля Opel знаходиться муляж гранати", — розповіла Інна Парфенова.
На місце події прибули співробітники поліції та вибухотехнічна служба, які підтвердили, що знахідка є муляжем гранати Ф-1.
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Станом на 15:30 правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних осіб. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації.