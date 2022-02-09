Тероборона Рівненщини: командир бригади розповів про готовність

Рівненщина – серед лідерів з укомплектування бригади тероборони області. Про це Суспільному 9 лютого повідомив командир бригади тероборони Рівненської області Олександр Цись. За його словами, нині триває відбір офіцерів запасу і військовослужбовців з інших частин.

Як укомплектовують бригади тероборони

Усі охочі долучитися до контрактної служби у підрозділах тероборони можуть звернутися до терцентрів комплектування та соціальної підтримки, зазначив Олександр Цись.

"Щоденно робота ведеться, щоденно ми направляємо документи до територіальних центрів комплектування щодо оформлення справ на цих військовозобов'язаних", – розповів командир бригади тероборони області.

Він додав: комплектування йде як військовозобов'язаних, які стоять на обліку у центрах комплектування та соціальної підтримки, так і людей, які на обліку не перебувають. Рівненщина, за словами командира – у лідерах серед областей.

Щодо матеріального забезпечення бригади, то як розповів Олександр Цись, ще до початку формування отримали речі на весь особовий склад, нині вони зберігаються на складах. На решту майна подали заявки.

"Щодо постановки на харчове забезпечення, то за нами закріплені певні військові частини, також є наказ головнокомандувача про тимчасове розміщення військових частин тероборони поки не будуть підготовлені основні місця для їх розміщення", – додав Олександр Цись.

Як долучитися до бригад тероборони

Аби долучитися до тероборони, потрібно прибути у терцентр комплектування та соціальної підтримки, каже він. Працівник установи уточнить вакантні посади, відповідно до військової спеціальності та направить до бригади тероборони.

"Там людину вивчають, вона проходить психологічний відбір, медкомісію. Готують її особову справу та направляють її до вищого органу військового управління для подальшого призначення", – розповів командир бригади тероборони.

Що відомо

Рівненська міська рада 4 лютого виділила приміщення, де базуватиметься регіональне управління територіальної оборони Західного регіону. Йому депутати одноголосно відвели будівлю колишнього садочка на вулиці Дубенській, де до 2018 року був притулок для бездомних.

Під час наради у Рівненській ОДА на початку лютого військові озвучили, що бригади тероборони на Рівненщині сформовані на 73%.

У грудні на Рівненщині почали набирати бійців-контрактників для бригади територіальної оборони. Йдеться про окремий рід військ, основною функцією якого буде охорона та оборона території області та Рівного.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадяни з досвідом військової служби.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram