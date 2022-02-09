Тернопільська "Нива" програла на виїзді

Тернопільська "Нива" програла команді "ЛНЗ" з Черкас. Матч завершився з рахунком 3:0. Гра відбулася у Винниках. Про це розповів Суспільному директор "Ниви" Андрій Тихий.

За його словами, це був другий спаринг у рамках підготовки до весняної частини Першої ліги.

Команда "ЛНЗ" за підсумками першої частини сезону у Другій лізі посідає третє місце та претендує на підвищення у класі.

Матчем із "Нивою" черкащани завершили збір у Винниках. Підопічні Юрія Бакалова за цей період провели один контрольний матч, обігравши аматорський "Фенікс" з розгромним рахунком 4:0.

Нагадаємо, що "Нива" теж провела досі лише один контрольний матч, мінімально поступившись винниківському "Руху" 1:0. По завершенні матчу тернопільська команда залишається у Винниках, де проведе другий етап підготовки, що триватиме до 23-го лютого.

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