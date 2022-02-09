Олену Мазур призначили тимчасово виконувати обов’язки начальниці Департаменту міського господарства Херсонської міської ради.

Про це написано на сторінці у FacebookХерсонської міської ради.

Розпорядження про призначення Херсонський міський голова Ігор Колихаєв підписав 9 лютого. До виконання нових обов’язків Олена Мазур має приступити 10 лютого.

Що відомо:

До призначення Олена Мазур очолювала інспекцію з контролю та благоустрою Херсонської міської ради. Депутатка Херсонської міського ради VIII скликання

2018 року працювала директоркою комунального підприємства "Херсонський міський центр земельно-майнових відносин"

За декларацією, поданою 27 травня 2020 року, Олена Мазур не має власного житла та автомобіля. За основним місцем роботи отримала заробітну плату у розмірі 116 тис грн.

Олена Мазур є однією із засновників громадської організації "Громадський інпектор".

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