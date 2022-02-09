Учасник бойових дій в зоні проведення Антитерористичної операції Іван Погорелий, родом із Запоріжжя, став прототипом пам’ятника “Солдат і дівчинка” в Дніпрі. Про те, як врятував п'ятирічну дитину з-під обстрілу в Іловайську, він розповів журналістам Суспільного.

Історія, що згодом була увічнена в пам'ятнику, трапилася 9 серпня 2014 року в Іловайську. Іван Погорелий пригадує, як його 42 окремий мотопіхотний батальйон виходив через Іловайський, так званий, “зелений коридор”. Насправді військові потрапили під обстріл, що тривав добу. Іван отримав тоді кульові та осколкові поранення.

Фото: Суспільне Запоріжжя Іван Погорелий

"З-за дерев чув, як вороги дострілюють поранених українських військових. А потім побачив цивільний легковик, на котрому були прив’язані білі ганчірки та напис “Діти”. Бойовики відкрили по автомобілю вогонь з двох кулеметів російського БТР. У машині перебували цивільні особи. Залишилася живою лише маленька дівчинка", — розповідає боєць.

П'ятирічну Яну поранили в руку, Іван надав їй першу допомогу та відтягував від автомобіля:

"Вмираючи, її матір благала мене, щоб я якимось невідомим чином передав дитину її рідним, передав документи й таке інше", — каже Іван.

Скульптура, прототипом якої стала врятована Яна

Боєць передав дівчинку людям, яких незабаром зустрів, через що потрапив у полон. Згодом чоловік дізнався, що Яну доставили до Донецька й надали медичну допомогу. Тепер вона мешкає на тимчасово окупованій території зі своєю другою бабусею.

Історія з дитиною, яку врятував боєць, лягла в основу сюжету скульптурної групи в Дніпровському музеї АТО — “Солдат і дівчинка”. Ідею розробили співробітники Дніпровського Національного історичного музею імені Дмитра Яворницького, а виготовив композицію скульптор з Харкова Володимир Райченко.

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"Мені запропонували зробити таку скульптуру — щоб дівчинка подавала солдату яблуко і, таким чином, якби, висловлювала вдячність. У нас не було якихось картинок, від нас не вимагали портретів. Щоб солдат був на когось схожим. І дитина. Ні, такого не було. Ми в обох фігурах втілили збірні образи", — розповідає Володимир.

Фото з особистого архіву Івана Погорелого Іван з побратимами

Наразі Іван Погорелий живе в Києві. Там продовжує реабілітацію після поранень. Через це не влаштовується на постійну роботу. За фахом він юрист, і час від часу надає правову допомогу побратимам. До Запоріжжя чоловік приїздить в гості до батьків.

Експонати Першого музею АТО (м. Дніпро)

За інформацією Дніпровського Національного історичного музею імені Дмитра Яворницького, наданою кореспондентам Суспільного, музей АТО в Дніпрі, на території якого розташований пам'ятник "Солдат і дівчинка", з дати відкриття травні 2016 року відвідали понад півмільйона осіб.

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