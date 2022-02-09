На Тернопільщині чоловік вбив батька і поранив брата

Правоохоронці Тернопільщини затримали жителя Кременеччини, який ножем у груди вдарив батька та поранив брата. Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

Батько з одним із синів пішов до сусіда допомагати колоти свиню. Молодший в цей час допомагав по господарству односельчанину неподалік. За виконану роботу з одними розрахувалися свіжининою, а з іншим – алкоголем.

Конфлікт між родичами виник під час вечері. Батько та брат відмовилися ділитися із членом сім'ї м'ясом. Це розізлило чоловіка і він ножем вдарив батька у груди. За тата заступився старший син. Проте не зміг нічого зробити – чоловік ножицями вдарив його в обличчя та втік з хати. Медики констатували смерть 61-річного чоловіка. Іншого пораненого госпіталізували до реанімаційного відділення.

Правоохоронці оголосили чоловіку підозру за статтею 115 ККУ – умисне вбивство. За це передбачено позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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