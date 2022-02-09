На Дніпропетровщині понад 24 тисячі людей активно хворіють на коронавірусну інфекцію, з них 1688 пацієнтів перебуває на стаціонарі. Про це під час брифінгу повідомила виконувачка обов’язків директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Вікторія Кулик.

За її словами, лікарні області мають 5256 ліжок для пацієнтів з COVID-19. До централізованого кисню під'єднані 3307 ліжок. Нині вони завантажені на 37%

"Дуже багато людей хворіє на штам Омікрон. Хвороба протікає не так жорстко, як минулі штами. Ми вже знаємо, що внесені стандарти, скорочено період перебування пацієнтів на лікарняному. Але хочу сказати, що це стосується тих пацієнтів, які вакциновані", - говорить посадовиця.

Також Вікторія Кулик зазначає: 90% людей, які потрапляють до стаціонарів це ті, хто не отримали щеплень.

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