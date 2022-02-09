На Івано-Франківщині синоптики прогнозують підйом води у річках

Синоптики прогнозують підйом рівня води у річках Івано-Франківської області. Про це Суспільне інформують в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
"У зв'язку з відлигою 10-11 лютого на річках Івано-Франківщини синоптики прогнозують поступовий підйом рівнів води на 0,2-1,2 м", — йдеться у дописі.
9 лютого в гірській частині області — послаблення льодового покриву, льодохід (без негативних наслідків).
Також протягом 10 лютого по області та місту метеорологи прогнозують західний вітер, 15-20 м/с. У високогір'ї Карпат зберігається значна сніголавинна небезпека.
Читайте також
- Пестициди й барвники з дорожніх знаків: чим іще забруднена вода у річках Франківщини
- Чорний Черемош — найчистіша річка басейну Прута на Франківщині
- Чи варто іти в Карпати взимку і як це зробити з найменшими втратами, — гірський провідник
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!