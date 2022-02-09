На Івано-Франківщині синоптики прогнозують підйом води у річках

Синоптики прогнозують підйом рівня води у річках Івано-Франківської області. Про це Суспільне інформують в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

"У зв'язку з відлигою 10-11 лютого на річках Івано-Франківщини синоптики прогнозують поступовий підйом рівнів води на 0,2-1,2 м", — йдеться у дописі.

9 лютого в гірській частині області — послаблення льодового покриву, льодохід (без негативних наслідків).

Також протягом 10 лютого по області та місту метеорологи прогнозують західний вітер, 15-20 м/с. У високогір'ї Карпат зберігається значна сніголавинна небезпека.

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