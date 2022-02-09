Кабмін затвердив кандидатури членів конкурсної комісії з обрання голови НАБУ

Уряд на засіданні 9 лютого затвердив трьох кандидатів до складу комісії, яка здійснюватиме конкурс із обрання директора Національного антикорупційного бюро України.

Затвердженими Кабінетом Міністрів кандидатами є:

Микола Кучерявенко — перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Кирило Легких — завідувач кафедрою кримінального процесу Академії адвокатури України;

Олексій Савчук — адвокат керуючого партнера адвокатського об'єднання "Сирія", його делегував Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Кандидатури мали до 1 лютого подати міністерства внутрішніх справ, юстиції та економіки.

Що відомо

У квітні 2015 року п'ятий президент Петро Порошенко призначив директором Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Але в грудні 2019 року Конституційний суд не погодив зміни до Конституції, які передбачали надання президенту права призначати директора НАБУ.

29 серпня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Клопотання про це подав 51 народний депутат.

Для розблокування процедури призначення голови НАБУ в жовтні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який змінив статус НАБУ та дозволив Кабміну призначати та звільняти директора Бюро на основі відкритого конкурсу.

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