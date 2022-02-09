МБК "Миколаїв" зіграє на виїзді проти БК "Одеса"

Муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв" у рамках регулярного чемпіонату Суперліга Windrose зіграє на виїзді проти "Одеси".

У сезоні 2021-2022 команди зустрічалися двічі. 9 жовтня одесити на власному паркеті переграли "корабелів" з рахунком 79:76. 11 грудня "Миколаїв" вдома поступився "Одесі" з різницею у два очки – 80:82.

У турнірній таблиці станом на 9 лютого "корабели" перебувають на останньому, дванадцятому, місці, маючи у своєму активі 6 перемог та 21 поразку. "Одеса" — десята з показниками 8 перемог та 19 поразок.

Матч між командами відбудеться 10 лютого о 20:00 у спорткомплексі "Динамо".

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.