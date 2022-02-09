У Львові затримали 35-річного чоловіка. Підозрюваний вербував дівчат для надання сексуальних послуг у Європі. Про це повідомив начальник управління міграційної поліції ГУНП у Львівській області Сергій Молотов.

Як встановили правоохоронці, чоловік приїхав в Україну з Німеччини, щоб знайти дівчат для секс-роботи за кордоном. Підозрюваний знайомився з жінками та переконував їх згодитись на роботу. Натомість він обіцяв їм зарплатню від 12 до 15 тисяч євро, а також охорону, харчування та житло. Загалом йому вдалося завербувати п'ятьох жінок віком від 20 до 28 років.

"Під час спроби завербувати та переправити дівчат його затримали працівники Управління міграційної поліції. За дії іноземного громадянина передбачається відповідальність від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої", — каже Сергій Молотов.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави — 297 тисяч гривень.

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