У Корабельному районі Миколаєва трьох боржників відключили від водопостачання

У Корабельному районі Миколаєва 9 лютого від мережі міського комунального підприємства (МКП) "Миколаївводоканал" від’єднали боржників за трьома адресами.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця МКП "Миколаївводоканал" Ольга Сусленко.

За словами Ольги Сусленко, за адресою вулиця Космонавта Волкова, 16 зареєстровано п'ять людей, борг за послуги перед "Миколаївводоканалом" складає майже 19 тисяч гривень.

"На жаль, громадяни користуються водопостачанням, але не сплачують за цю послугу з 2010 року. Ми неодноразово попереджали мешканців про те, що необхідно сплачувати за цю послугу, що їх відключать від водопостачання", — сказала Ольга Сусленко.

Слюсар спустився до колодязя, відрізав шматок труби, яка під'єднана до будинку, та закрив вихід з магістралі. У хвіртці залишили повідомлення про те, що водопостачання припинене. За словами Ольги Сусленко, під час відключення з дому ніхто не вийшов.

Фото: Олександра Гордієнка/Суспільне Миколаїв Трубу боржника відрізали та забили чоп на місці колишньої врізки

За адресою провулок Колективний, 71/1 борг накопичували понад десять років.

"Від цих мешканців до комунального підприємства з 2009 року надходило лише два платежі за водопостачання. У 2009 році, і останній був у 2021 році — це триста гривень. На сьогодні їх загальний борг за отримані послуги становить майже 45 тисяч гривень", — розповіла Ольга Сусленко.

Фото: Олександра Гордієнка/Суспільне Миколаїв Аби дістатися до водопровідної труби довелось застосувати трактор

Бригадир слюсарів Ігор Горшков сказав, що вимушені механічно відрізати споживачів.

"Є пломбування, але воно інколи не допомагає. У такому випадку відкручуємо кран, забиваємо чоп, щоб люди самовільно не підключались. Це механічна частина роботи", — розповів Ігор Горшков.

За словами начальниці абонентського відділу МКП "Миколаївводоканал" Наталі Боровик, під час локдаунів та "червоних" епідеміологічних зон боржників не відключали.

"З 24 січня ми відключили вже 24 адреси. Сплатив повністю один боржник. Половина з них обіцяють, інша половина на контакт не йде. Загальна заборгованість населення за спожиті послуги становить понад 118 мільйонів гривень", — сказала Наталя Боровик.

Перед відключенням боржники отримують декілька письмових попереджень, розповіла Наталя Боровик, після відключення складається акт. Відновлення подачі води коштуватиме до чотирьох тисяч гривень, якщо лише перекривали кран та ставили пломбу. У разі механічного відключення з використанням важкої техніки, сума може сягати понад 10 тисяч гривень.

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