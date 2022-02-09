Майже 300 підопічних Вінницького територіального центру відвідали гурток з пісочної анімації за майже рік його існування. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення денного перебування Вікторія Вдовцова.

Фото: Суспільне

Гурток із пісочної анімації відкрили завдяки перемозі у міському конкурсі "Бюджет громадських ініціатив". На реалізацію проєкту під назвою "Творча майстерня", куди входить малювання фарбами ебру та пісочна анімація — з бюджету громади виділили 47 тисяч гривень, — каже Вікторія Вдовцова.

"В творчу майстерню у нас входить малювання фарбами ебру, а також пісочна анімація. Під час цього відвідувачі релаксують, пробують свої малювальні здібності і отримують море вражень", — розповідає Вдовцова.

Пальцями за допомогою піску на скляній дошці малює обличчя людини пенсіонер Анатолій Киринюк. Це, каже, перше його заняття з пісочної анімації. Востаннє чоловік за малювання сідав у четвертому класі, втім це відрізняється.

Фото: Суспільне

Пісочну анімацію відвідувачам терцентру викладає Каріна Дика. Розповідає, цьому мистецтву навчилася сама, тепер ділиться набутими знаннями з іншими. Каже, створити у терцентрі творчу майстерню — це її ідея. Проєкт написала сама. Заняття з пісочної анімації — групові. Курс триває 72 години, — каже Дика.

Фото: Суспільне

"Вони корисні для моторики рук, для фантазії, уяви. Цю технологію використовують навіть психологи", — розповідає Каріна Дика.

Фото: Суспільне

У терцентрі є також і гурток з гри у покер. Аби пограти мають зібрати команду до десяти осіб.

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