Харків'ян запрошують на лекцію, присвячену творчості Параджанова як художника

11 лютого у Харківській муніципальній галереї Харкова відбудеться лекція "Як забути про колаж Параджанова?".

Лекцію про режисера Сергія Параджанова як майстра колажу і про колажне мистецтво загалом читатимуть мистецтвознавці Наталія Мархайчук та Володимир Тарасов.

"Ми поринемо у художню мову колажу, говоритимемо про те, як колаж розмовляє з глядачем. Можливо, це вийде малою імпровізацією, маємо приблизний план лекції, думаємо, що вийде діалог", — поділився очікуваннями із Суспільним Володимир Тарасов.

На питання, чому лекція має назву "Як забути про колаж Параджанова?", Тарасов відповів: "Відповіді будуть під час лекції, але сенс риторики у тому, що Параджанова знають переважно як режисера і не знають як художника. Останніми роками почала з'являтися інформація, проєкти щодо його колажування. Все подається у вигляді двох іпостасей — режисер або колажист. Але людина працювала як цілісна особистість і навряд чи варто якимсь чином розділяти, хоча це такий дослідницький метод, коли віднявши одне, можна побачити інше".

Скільки всього митець створив колажів, невідомо, каже мистецтвознавець. Він пояснює, що спроб порахувати всі колажні роботи Параджанова було безліч. Орієнтовно, існує близько 180 робіт.

"Потреба в тому, щоб створити повний каталог робіт, існує. Про це вже казали, мабуть, всі музейники, які працювали з його роботами. Але до цього поки ніхто не приступив. Ані музей Параджанова у Вірменії, ані московська фундація, ані кияни. Бо його роботи розкидані і їх чимало", — говорить Тарасов.

Лекція "Як забути про колаж Параджанова?" відбудеться 11 лютого о 17:00 у Муніципальній галереї (вул. Чернишевська, 15). Відвідувачам нагадують про карантинні обмеження під час заходу — масковий режим та соціальну дистанцію.

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