На території Бахмутської громади через загострення епідеміологічної ситуації в амбулаторії № 1 у Бахмуті відкрили спеціальний бокс, для прийняття пацієнтів з температурою. Про це повідомляє центр первинної допомоги Бахмута.

"З 9 лютого в амбулаторії № 1 працюватиме бокс для пацієнтів у яких підвищена температура тіла вище 37°С", — йдеться у повідомленні.

Додали, що у боксі надають первинну медичну допомогу, а також, у разі необхідності лікар оформляє лист непрацездатності.

Зазначили, що діти з підвищеною температурою тіла також повинні відвідати бокс.

У Бахмуті для людей з температурою запрацював окремий бокс, фото: ЦПМД Бахмута У Бахмуті для людей з температурою запрацював окремий бокс, фото: ЦПМД Бахмута

Що відомо

Вхід до кабінету розташовано у дворі Центру, графік роботи з 08.00 до 18.00.

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