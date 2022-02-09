Із Запоріжжя відкривають нові напрямки авіасполучення до Туреччини та Єгипту

Державна авіаційна служба дозволила літати за новими напрямками із Запоріжжя трьом авіакомпаніям.

Про це йдеться у відповідних наказах відомства.

Авіакомпанія "Азур Ейр Україна" 27 січня отримала право використовувати повітряні лінії за напрямками із Запоріжжя до єгипетських міст Хургада, Шарм-ель-Шейх, Марса Алам та до Анталії, Бодруму та Даламану, що в Туреччині.

7 лютого авіакомпанії SkyUp Airlines дозволили літати із Запоріжжя до Єгипту (в Хургаду, Шарм-ель-Шейх та Марса Алам), до Турецької Анталії та до міста Тіват в Чорногорії.

Також 7 лютого Державіаслужба надала дозвіл авіаперевізнику "Роза вітрів" здійснювати польоти зі сполученням Запоріжжя - Анталія.

Усі рейси повинні бути систематичними, тобто виконуватися не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох на місяць. При цьому частота виконання рейсів необмежена.

Дозволи діятимуть із 27 березня до 29 жовтня 2022 року.

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