Херсонщина увійшла до п’ятірки регіонів, привабливих для турецьких партнерів

Україна і Туреччина підписали угоду про створення зони вільної торгівлі, над якою працювали понад 15 років. Аналітики YouControl дослідили, скільки турецьких компаній вже працюють в Україні, в яких секторах економіки та яких регіонах. Херсонщина у списку пріоритетних для іноземців регіонів посідає 5 місце.

На думку аналітиків YouControl, турецьких партнерів Херсонщина зацікавила тим, що має порти для перевалки основних експортних товарів у структурі українського експорту до Туреччини (зернові та метали).

Очолює список привабливих для іноземного партнерства регіонів Київ. Тут зосереджені 40,9% від усіх зареєстрованих турецькими громадянами компаній в Україні. На другому місці - Одеська область – 569 компаній, на третьому – Львівщина – 243 компанії, четверте місце за Харківською областю – 168 компаній і замикає п’ятірку Херсонщина – тут працюють 154 турецьких підприємства.

Що відомо:

Дипломатичні відносини між Україною та Туреччиною існують 30 років. За даними YouControl, за цей період турецькі бізнесмени відкрили в Україні 3 592 компанії. Понад 92% з них працюють на українському ринку досі і не перебувають у процесі припинення.

За 30 років вийшли з ринку 116 компаній, 142 перебувають у процесі припинення зараз. Сумарно -це менше 8%.

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