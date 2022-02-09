Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з двома безпритульними собаками в Гідропарку, одна з яких померла. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомі отруїли двох безпритульних тварин. Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, вилучила труп однієї із собак. Інша наразі перебуває у ветеринарній лікарні.
Київський еколого-культурний центр, який одним із перших повідомив про отруєння, стверджує, що собаки були чиповані. Він нагадує, що це не перший випадок отруєння безпритульних собак у гідропарку: в січні 2021 року так загинули три тварини.
Дніпровське управління поліції Києва розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами), яка передбачає до трьох років позбавлення волі.
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Що відомо
- З 8 листопада 2021 року в Україні набув чинності закон №2351, який посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Злочинцям загрожує від одного до трьох років позбавлення волі, а в окремих випадкахДії, вчинені з метою створення зображень, кіно–, видео– та аудіопродукції. — від п'яти до восьми.
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