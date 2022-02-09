Хмельничанин Андрій Островський став переможцем IV літньої Гімназіади України з настільного тенісу. Про це повідомляється на офіційному сайті ОДА.
Зазначається, що з 4 по 8 лютого 2022 року в Чернігові проводили фінальні змагання Гімназіади з настільного тенісу за участю школярів з 14 областей України та Києва.
Хмельничанин Андрій Островський виграв у свого опонента з Дніпра з рахунком 3:0, ставши переможцем серед юнаків. Також Андрій Островський представлятиме Україну на ХІХ Всесвітній літній Гімназіаді, що відбудеться з 14 по 22 травня 2022 року в Нормандії (Франція).
Що відомо
- Андрій Островський - вихованець ДЮСШ №3 та тренера-викладача Сергія Якимчука.
- До програми IV літньої Гімназіади України включено 20 видів спорту: бадмінтон, баскетбол 3х3, бокс, боротьба вільна, боротьба греко-римська, гімнастика художня, дзюдо, легка атлетика, плавання, пляжний волейбол, регбі-7, спортивна аеробіка, спортивне орієнтування, стрільба з лука, теніс настільний, тхеквондо (ВТФ), ушу, фехтування, футбол та шахи. Триватиме вона до квітня 2022 року. Змагання відбуватимуться у різних регіонах України.