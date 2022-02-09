Хмельничанин Андрій Островський став переможцем IV літньої Гімназіади України з настільного тенісу. Про це повідомляється на офіційному сайті ОДА.

Зазначається, що з 4 по 8 лютого 2022 року в Чернігові проводили фінальні змагання Гімназіади з настільного тенісу за участю школярів з 14 областей України та Києва.

Хмельничанин Андрій Островський виграв у свого опонента з Дніпра з рахунком 3:0, ставши переможцем серед юнаків. Також Андрій Островський представлятиме Україну на ХІХ Всесвітній літній Гімназіаді, що відбудеться з 14 по 22 травня 2022 року в Нормандії (Франція).

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