За смертельну пожежу на Герцена у Сумах судитимуть власника приміщення

72-річного сумчанина судитимуть за порушення вимог пожежної безпеки, внаслідок яких під час пожежі загинула 30-річна жінка. Таку інформацію повідомила 9 лютого Сумська обласна прокуратура.

За інформацією слідства, у м. Суми по вулиці Герцена 4 листопада 2021 року близько 17.30 виникла пожежа. Встановлено, що на першому поверсі прибудованого до будинку приміщення була сауна, на другому поверсі – кабінети для надання косметичних послуг.

У одному з таких кабінетів другого поверху перебувала 30-річна жінка, яка загинула внаслідок отруєння чадним газом. Саме порушення власником домоволодіння встановлених законодавством вимог пожежної безпеки призвели до загоряння будівлі та загибелі людини, вважають у прокуратурі.

Чоловіку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі відповідно до ч. 2 ст. 270 КК України.

9 лютого у Ковпаківському районному суді м.Суми заплановане перше судове засідання по суті у цій справі.

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