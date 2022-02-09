Директора комунального підприємства на Полтавщині підозрюють у засміченні земельної ділянки та самовільному використанні водних ресурсів на понад 2,4 мільйона гривень. Про це Суспільному повідомила речниця обласної прокуратури Людмила Іващук.

За даними слідства, протягом вересня 2019-го − травня 2021-го років директор організував самовільне зайняття та нецільове використання земельної ділянки, розташованої на території Кобеляцького лісництва. На площі понад 1,3 гектара без спеціального дозволу зняли родючий шар ґрунту. Туди працівники підприємства вивозили побутові відходи.

Також протягом січня 2018-го – серпня 2021-го років підозрюваний без спеціального дозволу на користування надрами організував забір води із 13 підземних водних свердловин, розташованих у Кобеляках.

Згідно з висновками судово-економічних експертиз, своїми діями директор комунального підприємства спричинив державі понад 2,4 мільйона гривень збитків.

Директорові комунального підприємства повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення з використанням службового становища та зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки Кримінального кодексу України.

Що відомо: