На Тернопільщині під час пожеж загинули двоє людей

На Тернопільщині під час пожеж загинули двоє осіб. Про це Суспільному розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

За її словами, пожежі сталися вчора, 8 лютого, в житлових будинках, в селах Вовківці Великодедеркальської та Молотків Лановецької територіальних громад Кременецького району.

Вогонь знищив ліжка та речі домашнього вжитку на площі 2 м.кв, а на місцях подій виявлені тіла власників помешкань, громадян 1942 та 1949 років народження.

В селі Вовківці пожежа самоліквідувалася до прибуття рятувальників. Причина її виникнення та матеріальні збитки встановлюються. В селі Молотків ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час куріння.

Від початку року на території області, виникло 99 пожеж, внаслідок, яких загинули дев’ять людей.

Що відомо